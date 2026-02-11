Спортивный аналитик Дин Томас заявил, что Пэдди Пимблетт никогда не станет чемпионом UFC.  По его мнению, английский легковес уже достиг своего потолка.

Пэдди Пимблетт
Пэдди Пимблетт globallookpress.com

«Меня впечатлила выносливость Пэдди и его физическая форма.  Не понимаю, почему людей так шокировал план Пэдди.  Как еще он мог вести последний бой?  Когда он дрался с Майклом Чендлером, то отправил его в нокдаун в третьем раунде, уже после того, как тот получил травму.

Нельзя сказать, что Пэдди Пимблетт всегда боксировал в безумном стиле, изматывая соперника и не давая ему передышки, а потом нокаутируя его.  Он боец, который выживает.  Пэдди никогда не был лучшим боксером дивизиона.

Я не думаю, что он победит Бенуа Сен-Дени, Макса Холлоуэя, Чарльза Оливейру и Армана Царукяна.  Опять же, сейчас он достиг потолка — это его потолок, но при этом он все равно будет интересным соперником.

Станет ли он чемпионом UFC?  Я в этом сильно сомневаюсь, если только не увижу чего-то другого.  Но это вопрос дисциплины.  Пимблетту нужно вернуться к истокам и разобраться во всем», — добавил в завершении Томас.