Спортивный аналитик Дин Томас заявил, что Пэдди Пимблетт никогда не станет чемпионом UFC. По его мнению, английский легковес уже достиг своего потолка.

Пэдди Пимблетт globallookpress.com

«Меня впечатлила выносливость Пэдди и его физическая форма. Не понимаю, почему людей так шокировал план Пэдди. Как еще он мог вести последний бой? Когда он дрался с Майклом Чендлером, то отправил его в нокдаун в третьем раунде, уже после того, как тот получил травму.

Нельзя сказать, что Пэдди Пимблетт всегда боксировал в безумном стиле, изматывая соперника и не давая ему передышки, а потом нокаутируя его. Он боец, который выживает. Пэдди никогда не был лучшим боксером дивизиона.

Я не думаю, что он победит Бенуа Сен-Дени, Макса Холлоуэя, Чарльза Оливейру и Армана Царукяна. Опять же, сейчас он достиг потолка — это его потолок, но при этом он все равно будет интересным соперником.

Станет ли он чемпионом UFC? Я в этом сильно сомневаюсь, если только не увижу чего-то другого. Но это вопрос дисциплины. Пимблетту нужно вернуться к истокам и разобраться во всем», — добавил в завершении Томас.