Легендарный американский боец Теренс Кроуфорд, не потерпевший ни одного поражения на ринге за 42 поединка, сравнил популярность бокса и UFC.

Теренс Кроуфорд globallookpress.com

«UFC никогда не будет лучше бокса.UFC хорош в том, что делает, и мы хороши в том, что делаем. Понимаете, о чем я? В ММА все по-другому. Если я не могу победить вас руками, я могу победить вас ногами, повалить вас. Это совсем другая психологическая подготовка, чем просто удары ногами и руками»

Адин Росс, бравший интервью у Теренса Кроуфорда: «Позвольте задать вам вопрос: вы же не думаете, что Джон Джонс будет доминировать в боксе? », — добавил американский блогер.

В этом же эфире чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон бросил вызов обладателю титула UFC в легком дивизионе Илии Топурии, заведомо заявив о своей доминирующей победе над ним.