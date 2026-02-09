Именитый наставник боевых искусств Хавьер Мендес, который тренирует чемпиона UFC в полусреднем дивизионе Ислама Махачева, назвал Усмана Нурмагомедова сильнейшим легковесом в мире прямо сейчас.

Усман Нурмагомедов globallookpress.com

«Усман уже готов к уровню UFC. Думаю, он готов был перейти туда еще тогда, когда у нас закончился контракт с Bellator. Усман Нурмагомедов самый сильный легковес в мире, но посмотрим, что будет дальше. Пока у нас контракт с PFL и лига хорошо заботится о своих бойцах»

Напомним, что Усман 7 февраля на турнире PFL в Дубае победил удушающим приемом в третьем раунде Алфи Дэвиса и защитил чемпиона в легком весе.

Ранее дагестанец дважды в 2025 году выиграл по очкам у Пола Хьюза. В своей карьере Нурмагомедов не потерпел еще ни единого поражения.