Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл может пропустить еще 8 месяцев из-за травмы глаза. На следующей неделе британцу предстоит вторая операция.

Том Аспиналл globallookpress.com

В последний раз Том выходил в октагон в октябре 2025 года. Тогда его поединок с Сирилом Ганом был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны француза.

Впоследствии Аспиналлу уже провели одну операцию. Изначально предполагался быстрый реванш Тома с Сирилом. Однако теперь англичанин, вероятно, вернется только к концу 2026 года.

В UFC уже обсуждается поединок за временный титул в тяжелой весовой категории между Александром Волковым и Сирилом Ганом.