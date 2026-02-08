Бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес хочет взять реванш у Теренса Кроуфорда за поражение единогласным решением судей в сентябре 2025-го.

«Я отдаю ему должное, но нам нужно провести реванш. Этот бой нужно повторить, потому что я не чувствую себя так, как мне хотелось бы, и мне нужно, чтобы этот бой повторился, но уже по-другому. Теренс решил уйти из спорта, и нам нужно принять это и двигаться дальше. Я буду двигаться вперед, буду драться так, как хочу, снова буду драться с чемпионами мира, и точка. Но я думаю, что реванш с Кроуфордом стал бы грандиозным событием»

Напомним, что по окончании боя с «Канело» в сентябре прошлого года Кроуфорд завершил свою карьеру. На его счету 43 победы и ни единого поражения.