Ризван Магомедов, менеджер Умара Нурмагомедова, рассказал о переговорах насчет боя с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Шоном О’Мэлли.

Умар Нурмагомедов globallookpress.com

«Этот бой устраивает обе стороны. Мы рассматриваем возможность поединка с Шоном О’Мэлли. Насколько известно, Шон О’Мэлли тоже не против этого боя и не уклоняется от него. Все выглядит логично, но подтверждения пока нет. Нет ни конкретных дат, ни конкретных договоренностей. Но все идет в нужном направлении»

Умар Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге легчайшего веса UFC. О’Мэлли располагается на третьей позиции. Оба бойца одержали победы на одном и том же турнире UFC 324.

Умар одолел единогласным решением судей Дейвисона Фигередо. Американец аналогичным образом победил Сонга Ядонга.