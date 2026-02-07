Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи оценил вероятность боя с бывшим обладателем поясов в двух категориях Конором Макгрегором на турнире в Белом доме, запланированного на 14 июня.

Конор Макгрегор globallookpress.com

«Если моим соперником будет именно Макгрегор, то мы без каких-либо вопросов станем участниками главного события вечера на турнире в Белом доме. Если бы Илия Топурия не вернулся, и его лишили титула, я бы стал абсолютным чемпионом. В такой ситуации Макгрегор мог бы драться с кем угодно. И думаю, что такой вариант все еще возможен»

Макгрегор в последний раз выступал в июне 2021 года. Тогда ирландский боец получил травму ноги в первом раунде и в итоге уступил техническим нокаутом Дастину Порье. Впоследствии Конор пытался подраться с Майклом Чендлером, но их поединок трижды сорвался.