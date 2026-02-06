По словам экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера, победы над Дереком Чисорой может оказаться недостаточно для того, чтобы выйти на титульный бой с Александром Усиком.

Деонтей Уайлдер globallookpress.com

«Я не могу подтвердить, что 100 % буду драться с Усиком в случае победы над Чисорой, но мы будем двигаться в этом направлении. Мы будем готовы и сможем это сделать.

Вопрос только в том, будет ли Усик готов. Так что на данный момент мы не можем ничего сказать, потому как у нас недостаточно информации. Мы надеемся, что все пройдет хорошо»

Бой Уайлдера с Чисорой состоится 4 апреля на турнире в Лондоне. Данный поединок воспринимается, как претендентский. В случае яркого выступления победитель встречи получит шанс сразиться с Александром Усиком.