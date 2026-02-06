Бывший чемпион UFC в полусреднем дивизионе Камару Усман прокомментировал исключение Шавката Рахмонова из топ-15 в их категории.

Камару Усман (слева) globallookpress.com

«Дело не в том, что Рахмонов плохо выступил, просто некоторые вещи невозможно контролировать. Мне жаль Шавката, потому как все, чего ты хочешь, это быть здоровым, участвовать в соревнованиях, просто выходить драться и обеспечивать свою семью. К сожалению, Рахмонов продолжает получать травмы. При этом Джона Джонса оставили в рейтинге почти на два года. Я не спорил, когда его оставили в рейтинге. По сути, лига сама решает, кого оставить в рейтинге, а кого нет»

На днях стало известно о рецидиве травмы Шавката Рахмонова. Представитель Казахстана не будет драться минимум еще 9-10 месяцев.