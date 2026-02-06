Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов рассказал, при каких условиях останется в промоушене после боя с поединка с Алфи Дэвисом, который пройдет 7 февраля.

Усман Нурмагомедов (слева) globallookpress.com

«Я чемпион PFL. У нас очень хороший коллектив, хорошие люди, и я очень рад, что они со мной. У нас с PFL хорошие, очень добрые отношения. Я могу стать звездой в PFL.

У меня есть имя, все его знают, это часть жизни, если ты брат Хабиба. Но даже если ты брат Хабиба, и не выступаешь в UFC, ты все равно можешь оставить свой след в других лигах, например в PFL. Почему бы и нет?

В PFL много бойцов. Проблема в том, что они не так популярны. Они начинают набирать популярность, когда дерутся со мной. Никто не знает Алфи Дэвиса. Даже когда меня спрашивают, с кем я дерусь, я говорю, что с Алфи. Меня спрашивают: а кто это такой? », — отметил россиянин.