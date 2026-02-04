Чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Шакур Стивенсон назвал имя желаемого соперника после победы единогласным решением судей над Теофимо Лопесом в минувшие выходные.

Шакур Стивенсон globallookpress.com

«Где Конор Бенн? Эй, Конор, мы можем устроить шоу. Только я хочу, чтобы ты подписал тот же пункт в контракте, который использовал накануне встречи с Крисом Юбэнком-младшим, и тогда мы можем сразиться»

Конор Бенн не стал затягивать с ответом: «Ты для меня слишком мелкий. Ты просто крошечный. Шакур, ты даже не сможешь меня ударить, у тебя не получится меня остановить. Я тебя уделаю и уложу на настил», — заявил британец.

Бенн выступает среднем весе, где лимит составляет до 72 кг. Стивенсону сейчас принадлежит титул WBO в первом полусреднем дивизионе. Его соревновательный вес не более 63.5 кг.