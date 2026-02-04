Экс-чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Брэндон Морено получил нового соперника. 28 февраля на турнире в Мексике он подерется против представителя Великобритании Лонира Каваны.

Брэндон Морено globallookpress.com

Изначально Морено должен был встретиться с Асу Алмабаевым, 11-м номером рейтинга дивизиона. Однако представитель Казахстана получил травму руки и не сможет выступить.

Кавана в предыдущем поединке проиграл техническим нокаутом во втором раунде Чарльзу Джонсону, что стало для него первым поражение в карьере за 9 боев.

Брэндон аналогичным образом в последней встрече уступил японцу Татсуро Таире. Сейчас Морено располагается на пятой позиции в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC.