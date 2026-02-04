Бывший претендент на титул UFC в легком весе Майкл Чендлер хочет провести бой за пояс BMF с Максом Холлоуэем на турнире в Белом доме 14 июня.

Майкл Чендлер globallookpress.com

«Я положил глаз на Холлоуэя, потому как думаю, что Макс одержит победу. Оливейра оправился после сокрушительного нокаута и очень быстро вернулся в строй, приступив к тренировкам.

Надеюсь, Макс победит Чарльза, и я подерусь с ним за пояс BMF, но посмотрим. Я самый надежный, самый профессиональный боец в смешанных единоборствах. Возможно, за всю историю смешанных единоборств.

Поэтому, когда ставлю свою подпись в контракте, я прихожу и работаю. Поживем — увидим, но мы ведем переговоры. В любом случае я буду на турнире в Белом доме 14 июня»

Чендлер идет на серии из двух поражений подряд. В предыдущем поединке он проиграл техническим нокаутом Пэдди Пимблетту. До этого уступил единогласным решением судей Чарльзу Оливейре в реванше.