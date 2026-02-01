Рафаэль Физиев в поединке UFC 325 в легком весе уступил техническим нокаутом во втором раунде Маурисио Руффи. Стартовый отрезок противостояния прошел под диктовку «Атамана».

Рафаэль Физиев globallookpress.com

Начало второй пятиминутки также осталось за Рафаэлем. Ближе к середине боя Руффи перехватил инициативу. В одном из эпизодом бразилец достал соперника правым кроссом, отправив его в нокдаун.

Далее Маурисио добил Рафаэля в партере, и судья остановил встречу. Так латиноамериканец закрыл досрочное поражение в предыдущем противостоянии от Бенуа Сен-Дени.

Физиев проиграл четвертый раз на отрезке в 5 боев. Ранее он дважды уступил Джастину Гейджи и Матеушу Гамроту. Единственная победа была по очкам над Игнасио Бахамондесом.