Рафаэль Физиев в поединке UFC 325 в легком весе уступил техническим нокаутом во втором раунде Маурисио Руффи.  Стартовый отрезок противостояния прошел под диктовку «Атамана».

Рафаэль Физиев
Рафаэль Физиев globallookpress.com

Начало второй пятиминутки также осталось за Рафаэлем.  Ближе к середине боя Руффи перехватил инициативу.  В одном из эпизодом бразилец достал соперника правым кроссом, отправив его в нокдаун.

Далее Маурисио добил Рафаэля в партере, и судья остановил встречу.  Так латиноамериканец закрыл досрочное поражение в предыдущем противостоянии от Бенуа Сен-Дени.

Физиев проиграл четвертый раз на отрезке в 5 боев.  Ранее он дважды уступил Джастину Гейджи и Матеушу Гамроту.  Единственная победа была по очкам над Игнасио Бахамондесом.