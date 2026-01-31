Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Тиджей Диллашоу рассказал, что нужно сделать Умару Нурмагомедову, чтобы поскорее получить титульник в категории до 61 кг.

Умар Нурмагомедов globallookpress.com

«Что я могу сказать об Умаре, так это то, что победа О’Мэлли на том же UFC 324 не была впечатляющей. Она была хорошей. Он проделал отличную работу и одержал победу, но он получит титульный бой благодаря своей популярности. У Умара нет такой популярности, как у О’Мэлли, поэтому ему нужно снова проявить себя в клетке. Надо пойти подраться еще раз и попытаться деклассировать кого-нибудь, а потом добить. Тогда все единогласно скажут: ничего себе, мы не можем не дать Умару титульный бой»

Умар Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге легчайшего веса UFC. Сейчас россиянин идет на серии из двух выигранных поединков кряду.