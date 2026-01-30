Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад выбрал победителя в ответном поединке Александра Волкановски и Диего Лопеса.

«Как я уже сказал, Волкановски был потрясен в своем последнем бою с тобой, а до этого его дважды нокаутировали. Я бы очень хотел, чтобы Алекс ушел из спорта после последнего боя. Это была отличная победа. Вокруг Диего много шумихи. И сложно драться с кем-то дважды подряд. Я не знаю, будет ли у Алекса мотивация, ведь в первый раз он провел почти идеальный бой против него за исключением нокдауна. Диего явно станет лучше. Но я не знаю, сможет ли Волкановски выступить еще лучше, поэтому в этот раз выберу Диего»

Бой Лопеса и Волкановски возглавит турнир UFC 325 в Сиднее 1 февраля. В первом поединке весной прошлого года Александр победил Диего единогласным решением судей.