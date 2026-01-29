Али Абдель-Азиз, промоутер Ислама Махачева, высказался по поводу потенциального титульного поединка в полусреднем весе UFC между россиянином и Иэном Гэрри.

Иэн Гэрри globallookpress.com

«Я спросил одного парня, занимающего очень высокий пост в UFC, не буду говорить, кого именно, но я должен был спросить его, считает ли он Иэна Гарри, выигравшего девять из десяти боев решением судей, интересным бойцом?

Он ответил, что Иэн скучный. И если сравнивать Камару Усмана с Иэном Гарри или любым другим бойцом в полусреднем весе, то Камару самый сложный соперник.

Я не думаю, что Ислам сможет легко победить его и сделать с ним то же, что он делал с другими парнями. Это будет настоящая битва. Что касается наследия Ислама, то Камару бывший чемпион мира в своей весовой категории. И его имя чего-то стоит», — добавил Абдель-Азиз.