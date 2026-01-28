Спортивный менеджер Али Абдель-Азиз считает, что Шон О’Мэлли и Умар Нурмагомедов должны оспорить статус претендента в легчайшем весе UFC.

Умар Нурмагомедов globallookpress.com

«Последний бой Шона был близким, и нельзя сидеть сложа руки и не драться. Номер один прямо перед тобой, и это Умар. Я думаю, О’Мэлли должен сам попросить UFC о поединке с Умаром Нурмагомедовым. Мы готовы драться с кем угодно, с каждым, это не имеет значения.

Если ты хочешь, чтобы Умар дрался в мае, июне, июле, он будет готов. С Фигередо было сложно драться. При этом Нурмагомедов доминировал на протяжении всего боя, и с этим ничего не поделаешь. Если Шон О’Мэлли не хочет драться с Умаром, ничего страшного. Он будет драться с кем-то другим, но Шон точно не опережает нас в этой гонке»

Оба бойца одержали победы на турнире UFC 324. Нурмагомедов выиграл по очкам у Дейвисона Фигередо. О’Мэлли аналогичным образом одолел Сонга Ядонга.