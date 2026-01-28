Спортивный менеджер Али Абдель-Азиз считает, что Шон О’Мэлли и Умар Нурмагомедов должны оспорить статус претендента в легчайшем весе UFC.

Умар Нурмагомедов
Умар Нурмагомедов globallookpress.com

«Последний бой Шона был близким, и нельзя сидеть сложа руки и не драться.  Номер один прямо перед тобой, и это Умар.  Я думаю, О’Мэлли должен сам попросить UFC о поединке с Умаром Нурмагомедовым.  Мы готовы драться с кем угодно, с каждым, это не имеет значения.

Если ты хочешь, чтобы Умар дрался в мае, июне, июле, он будет готов.  С Фигередо было сложно драться.  При этом Нурмагомедов доминировал на протяжении всего боя, и с этим ничего не поделаешь.  Если Шон О’Мэлли не хочет драться с Умаром, ничего страшного.  Он будет драться с кем-то другим, но Шон точно не опережает нас в этой гонке»

Оба бойца одержали победы на турнире UFC 324.  Нурмагомедов выиграл по очкам у Дейвисона Фигередо.  О’Мэлли аналогичным образом одолел Сонга Ядонга.