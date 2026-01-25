Бывший претендент на титул UFC в легчайшей весовой категории Умар Нурмагомедов победил единогласным решением судей Дейвисона Фигиредо на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе.

Умар Нурмагомедов globallookpress.com

Все три рефери оценили поединок с одинаковым счетом 30-27 в пользу россиянина. Умар сейчас идет на серии из двух выигранных поединков. Ранее в октябре он одолел аналогичным образом Марио Баутисту.

До этого также единогласным решением судей в титульном противостоянии проиграл Мерабу Двалишвили. Сейчас дагестанец располагается на второй строчке в рейтинге дивизиона до 61 кг.

Дейвисон на текущий период времени находится на шестой строчке. У бразильского бойца 3 поражения за 4 предыдущих поединка.