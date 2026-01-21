Глава UFC Дана Уайт опроверг слухи о поединке Конора Макгрегора против Хорхе Масвидаля на турнире в Белом доме в июне.

Конор Макгрегор globallookpress.com

«Я не слушаю всю эту чушь. Макгрегор не будет драться с Масвидалем. Это полная чушь. Я не слушаю все эти сплетни о мире ММА. В моем алгоритме этого буквально нет. Почти все, что вы видите в интернете о нашем спорте, неверно. Все это неправда»

В последнее время Конор публиковал в социальных сетях множество фотографий и видео, на которых видно, что он вернулся к тренировкам и готовится подраться на турнире в Белом доме.

Также накануне экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль намекнул, что ведет переговоры о большом поединке с промоушеном, а его вероятный соперник — Макгрегор.