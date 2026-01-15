Экс-претендент на титул UFC в легком весе Ренато Мойкано считает, что турнир UFC 324 обречен на провал в связи отменой боя Нуньес-Харрисон, если на нем не выступит Алекс Перейра.

Алекс Перейра globallookpress.com

«Конечно, я хочу увидеть бой Джастина Гейджи против Пэдди Пимблетта, но я не знаю, поможет ли это сохранить интерес к UFC 324. И кому же им придется позвонить, чтобы спасти турнир?

UFC 324 спасет тот человек, который делал это уже не раз. Перейра согласится на бой всего за несколько недель до него и станет чемпионом UFC в тяжелом весе.

Если бы я был на его месте и мне позвонил Дана Уайт, я бы сказал: давай поговорим, я тебя точно спасу. Я хочу стать чемпионом в тяжелом весе. Но я слышал, что ты заработал 7 миллиардов долларов на сделке с Paramoumt. Так что придется раскошелиться. Без этого никак», — отметил Мойкано.