Экс-претендент на титул UFC в легчайшем весе Марлон Вера проведет следующий поединок против Дэвида Мартинеса 28 марта на турнире UFC Mexico.

Марлон Вера globallookpress.com

«Чито» занимает восьмую строчку в категории до 61 кг при этом идет на серии из трех поражений подряд. Вера в предыдущем поединке уступил раздельным решением судей Айманну Захаби.

До этого проиграл по очкам Дейвисону Фигередо и Шону О’Мэлли в реванше в рамках титульного противостояния. Дэвид Мартинез ранее провел в UFC 2 поединка.

К бою с Верой он подошел в статусе десятого номера рейтинга легчайшей весовой категории. В последнем своем поединке мексиканец победил единогласным решением судей Роба Фонта.