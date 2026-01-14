Именитый ветеран ММА Мэтт Браун считает, что чемпион UFC в легком весе Илия Топурия может потерять пояс в этом году ввиду семейных скандалов, судов и психологических проблем.

Илия Топурия globallookpress.com

«Илия вернется в октагон в этом году, но более смелый прогноз заключается в том, что он проиграет. Он возвращается слишком рано, не оправившись от всей этой суеты, и в итоге проиграет, потому как находится не в том состоянии. Я могу говорить это, исходя из собственного опыта.

Каждый раз, когда я получал травму или выбывал с боев, было тяжело. Ты не можешь просто сидеть и смотреть. Ты хочешь быть тем парнем, за кем наблюдают люди. Я думаю, у Топурии будет такая проблема.

Топурия хочет вернуться, чтобы соревноваться и драться, и я думаю, что в конце концов он поддастся этому желанию и вернется. Но это будет не самое подходящее время, и ему придется столкнуться с трудностями»

В декабре 2025 года Топурия сообщил, что в ближайшее время не будет проводить защиту титул из-за судебных разбирательств с бывшей женой.