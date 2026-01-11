Экс-обладатель титула UFC в категории до 77 кг Камару Усман считает, что у Даниэля Кормье будут проблемы в борцовской схватке против Джона Джонса.

Камару Усман globallookpress.com

«Люди забыли, насколько талантлив Джон Джонс. Я считаю, что он мог бы стать многократным чемпионом первого дивизиона в США по борьбе. Я в это верю. Джон был очень хорош в борьбе.

Этот человек прирожденный спортивный талант, как и вся его семья. Джон и его брат Артур чемпионы штата Нью-Йорк. Я знаю, что это мало о чем говорит. Но Кормье и Джонс уже дрались дважды в UFC, и все видели, что произошло.

Да, я понимаю, что это был поединок по ММА, но, когда дело дошло до борьбы, Джон показал себя с лучшей стороны. Поэтому Кормье будет очень непросто в борцовском поединке против Джонса», — отметил Усман.