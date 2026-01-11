Третий номер рейтинга среднего дивизиона UFC Шон Стрикленд рассказал, почему ему не интересен поединок с Робертом Уиттакером.

Шон Стрикленд
Шон Стрикленд globallookpress.com

«Мне не нужен бой против Уиттакера.  Это ничего не даст мне.  Допустим, я выиграю у Уиттакера, но титульного боя после такой победы не будет.  Преимущество Энтони Эрнандеса в том, что у него победная серия из восьми боев.  Он едва ли не следующий в очереди на титул.  Он, как американский Хамзат Чимаев.  Поэтому я согласился на бой с ним»

Поединок Стрикленда и Эрнандеса возглавит турнир 22 февраля в Хьюстоне.  Изначально бойцы должны были драться на UFC 325 1 февраля, однако оба они отказались от противостояния в Австралии из-за высоких налогов.