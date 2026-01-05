Комментатор UFC Джо Роган считает, что двойной чемпион промоушена Ислам Махачев по навыкам превзошел своего друга и тренера Хабиба Нурмагомедова.

Ислам Махачев globallookpress.com

«Хабиб, без сомнения, один из величайших бойцов всех времен. Один из величайших бойцов в истории. Но разница между Хабибом и Исламом в том, что Ислам еще и элитный боец в стойке.

Хабиб был очень хорош в стойке, но Ислам нокаутировал Волкановски ударом ногой в голову. Такого в арсенале Хабиба нет. Ислам находится на другом уровне. Он как будто на ступень выше.

Ислам может нокаутировать в стойке или забить на земле. А может повалить и задушить. Он невероятно силен. В его игре так много аспектов, и ты всегда думаешь о борьбе, когда наносишь удар по нему», — отметил Роган.