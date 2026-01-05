Аналитик и комментатор UFC Джон Аник назвал первого номера рейтинга дивизиона до 70 кг Армана Царукяна самым легковесом в мире прямо сейчас.

Арман Царукян globallookpress.com

«Что касается Илии Топурии, Джастина Гейджи и Пэдди Пимблетта, я думаю, большинство фанатов согласятся с тем, что Арман Царукян выглядит, как самый лучший, самый разносторонний легковес в мире. Но только Хантер Кэмпбелл, Дана (Уайт) и еще несколько избранных знают, что именно произошло перед UFC 311.

В зависимости от того, кого вы спросите, это было связано либо с потерей веса, либо с травмой. Мир несправедлив, так что да, я считаю, что с Арманом обошлись несправедливо. Но только те, кто был внутри процесса, знают, насколько сильно он перешел дорогу Дане Уайту в январе на турнире UFC 311»

Царукян в январе 2025-го из-за травмы спины во время весогонки снялся с титульного реванша с Исламом Махачевым. Далее Арман выиграл сабмишном у Дэна Хукера в ноябре, но так и не получил чемпионский бой в легком дивизионе.