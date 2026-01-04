Комментатор и аналитик UFC Джон Аник подтвердил, что на историческом турнире в Белом доме, действительно, может состояться 6-7 титульный поединков.

Джон Аник globallookpress.com

«Я действительно считаю, что мы движемся в направлении, при котором на лужайке перед Белым домом могут сойтись 6 или 7 пар неоспоримых претендентов на титул.

Многие из действующих чемпионов смогут выступить на турнире, если их не отстранят по медицинским показателям»

Также Аник добавил, что у UFC есть в планах организовать бои в Белом доме с участием Тома Аспиналла, обладателя титула в тяжелой весовой категории, а также чемпионов среднего и легчайшего дивизионов Хамзата Чимаева и Петра Яна. Сам турнир должен состояться в июне этого года.