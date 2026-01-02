Четвертый номер рейтинга полулегкого дивизиона UFC Лерон Мерфи заявил, что его бой с в марте Мовсаром Евлоевым может стать титульным.

Лерон Мерфи (справа) globallookpress.com

«Теперь у меня нет шанса сразиться с Волкановски. Я знаю, что после ответного боя с Лопесом он уйдет на пенсию. Алекс легенда. Возможность проверить свои навыки в поединке с ним — это честь. Но я никогда не смогу получить такую возможность. Но если Волкановски победит Лопеса, титул станет вакантным, и тогда я смогу побороться за него.

Я на это надеюсь. Моим соперником будет либо Мовсар Евлоев, либо Алджамейн Стерлинг. Мне все равно. Для меня это один и тот же бой. Алджамейн или Мовсар, одна и та же проблема. Похожие стили. Я готовлюсь к этому бою в марте»

Титульный реванш Волкановски и Лопеса пройдет на UFC 325 в начале февраля. Весной 2025-го Александр выиграл в первом бою по очкам.