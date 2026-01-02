Четвертый номер рейтинга полулегкого дивизиона UFC Лерон Мерфи заявил, что его бой с в марте Мовсаром Евлоевым может стать титульным.

Лерон Мерфи (справа)
Лерон Мерфи (справа) globallookpress.com

«Теперь у меня нет шанса сразиться с Волкановски.  Я знаю, что после ответного боя с Лопесом он уйдет на пенсию.  Алекс легенда.  Возможность проверить свои навыки в поединке с ним — это честь.  Но я никогда не смогу получить такую возможность.  Но если Волкановски победит Лопеса, титул станет вакантным, и тогда я смогу побороться за него.

Я на это надеюсь.  Моим соперником будет либо Мовсар Евлоев, либо Алджамейн Стерлинг.  Мне все равно.  Для меня это один и тот же бой.  Алджамейн или Мовсар, одна и та же проблема.  Похожие стили.  Я готовлюсь к этому бою в марте»

Титульный реванш Волкановски и Лопеса пройдет на UFC 325 в начале февраля.  Весной 2025-го Александр выиграл в первом бою по очкам.