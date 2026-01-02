Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье раскритиковал текущий уровень бойцов в полутяжелом весе.

Даниэль Кормье globallookpress.com

«Если бы я сейчас был в расцвете сил в полутяжелом весе, то победил бы всех. Там нет нормальных борцов. Я бы просто расправлялся со всеми в полутяжелом весе.

Если бы я был в расцвете сил, то, наверное, хотел бы сразиться с Перейрой, потому что он самая большая звезда.

Всегда хочешь сразиться с самой большой звездой и заработать как можно больше денег, будучи чемпионом, но сильных борцов там нет.

Знаете ли вы, кто входил в пятерку лучших, когда я выступал? Это были я, Джонс, Райан Бейдер, который входил в сборную США, Фил Дэвис, чемпион страны, Рашад Эванс, член сборной NCAA. У нас было много сильных борцов», — добавил Кормье.