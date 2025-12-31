Эгис Климас, менеджер бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика, сообщил о возможном поединке украинца с Деонтеем Уайлдером весной в США.

Александр Усик globallookpress.com

«Я не могу сказать, что Усик не будет участвовать в турнире в Эр-Рияде в будущем. Возможно, он будет драться на Востоке, но на данный момент у нас нет от них никаких предложений или чего-то подобного. Мы в предвкушении другого поединка весной. Деонтей Уайлдер один из лучших боксеров, с которыми Александру еще не доводилось встречаться. Он все еще в хорошей форме и по-прежнему боец высочайшего уровня, так что он интересен нам. К тому же, это США, Лас-Вегас»

Усик в последнем поединке нокаутировал Даниэля Дюбуа, во второй раз став абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.