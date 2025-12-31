Ветеран смешанных единоборств Мэтт Браун считает, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну точно не жалеет о своем уходе из промоушена Даны Уайта.

Фрэнсис Нганну globallookpress.com

«Лично я очень сомневаюсь, что Фрэнсис о чем-то сожалеет. Я уверен, что он хочет сразиться с Джоном Джонсом. Он хочет сразиться с лучшим в мире. Конечно, он хочет провести большой бой, заработать денег и все такое.

Я думаю, это в нем еще говорит дух соперничества. Но вряд ли он сожалеет об уходе из UFC. За один боксерский поединок он заработал больше, чем за всю свою карьеру в UFC, больше, чем Джон Джонс заработал за всю свою карьеру в UFC — величайший боец в истории и участник одних из самых громких поединков в истории.

Он заработал больше, чем Конор Макгрегор за всю свою карьеру в UFC. Я не думаю, что он хоть немного сожалеет о своем уходе», — отметил Браун.