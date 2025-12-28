Турнир UFC 322, возглавляемый титульным боем в полусреднем весе с участием Ислама Махачева и Джека Маддалены, самый прибыльный ивент промоушена в 2025 году.

Ислам Махачев против Джека Маддалены globallookpress.com

Лига заработала 13,6 миллионов долларов только от продажи билетов. Соответственно данный ивент стал и самым посещаемым турниром UFC в минувшие 12 месяцев.

В тот день, 15 ноября, на трибунах присутствовали 20664 зрителя. Главный бой между Махачевым и Маддаленой продлился все 5 раундов.

Россиянин одержал победу единогласным решением судей и стал новым чемпионом в полусреднем весе. На данный момент Махачев идет на серии из 16-ти выигранных поединков кряду в UFC.