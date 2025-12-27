Бывший чемпион UFC в категории до 84 кг Роберт Уиттакер планирует покинуть средний вес в 2026-м и подняться на дивизион выше.

«Я хочу вернуться в октагон в следующем году. Я не знаю, как именно я хочу это сделать и где. Буду работать над новыми навыками и над чем-то новым. Я хочу вернуться, вероятно, летом. Не знаю, буду ли я выступать в среднем весе. Я стал крупнее, могу драться в полутяжах. Многие будут говорить, что я слишком низкий для этого дивизиона и что здесь все выше меня! Но мне все равно. Думаю, я мог бы попробовать себя в другом весе»

Уиттакер проиграл два последних поединка в среднем дивизионе. Австралиец уступил болевым приемом в первом раунде Хамзату Чимаеву и проиграл раздельным решением Рейнье Де Риддеру.