Бывший чемпион UFC в категории до 84 кг Роберт Уиттакер планирует покинуть средний вес в 2026-м и подняться на дивизион выше.

Роберт Уиттакер
Роберт Уиттакер globallookpress.com

«Я хочу вернуться в октагон в следующем году.  Я не знаю, как именно я хочу это сделать и где.  Буду работать над новыми навыками и над чем-то новым.  Я хочу вернуться, вероятно, летом.  Не знаю, буду ли я выступать в среднем весе.  Я стал крупнее, могу драться в полутяжах.  Многие будут говорить, что я слишком низкий для этого дивизиона и что здесь все выше меня!  Но мне все равно.  Думаю, я мог бы попробовать себя в другом весе»

Уиттакер проиграл два последних поединка в среднем дивизионе.  Австралиец уступил болевым приемом в первом раунде Хамзату Чимаеву и проиграл раздельным решением Рейнье Де Риддеру.