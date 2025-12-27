Четырежды бывший претендент на титулы UFC в легчайшем и полулегком дивизионах Юрайя Фейбер считает, что у Илии Топурии больше всего шансов стать первым тройным чемпионом в истории промоушена.

Илия Топурия globallookpress.com

«Я бы сказал, что у Топурии больше всех шансов взять 3 титула. Этот парень, с его навыками обладает какой-то невероятной силой, которая может пригодиться в более тяжелых весовых категориях, потому что сила — это единственное, с чем ты сталкиваешься, когда переходишь из одной весовой категории в другую. В все сводится к технике, силе воли и боевому духу, и я думаю, что у Илии сейчас есть все»

Топурии сейчас принадлежит титул в легком весе, который он завоевал в бою с Чарльзом Оливейрой в июне, нокаутировав его в первом раунде. До этого грузин был чемпионом в полулегком дивизионе.