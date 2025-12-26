Авторитетный спортивный портал MMAJunkie признал сабмишн в бою Ярослава Амосова с Нилом Мэгни лучшим в этом месяце.

Ярослав Амосов globallookpress.com

Их поединок проходил на последнем турнире UFC этого года в Лас-Вегасе 14 декабря в рамках полусреднего веса. Для Ярослава Амосова это был дебютный бой в организации.

Украинец уже в начале встречи стянул соперника вниз, а спустя пары минут контроля на настиле провел Мэгни удушающий прием Дар’С. Таким образом, Ярослав одержал победу в середине первого раунда.

Напомним, что ранее Амосов был чемпионом Bellator в полусреднем дивизионе. Для него это вторая победа кряду. У Мэгни прервалась серия из двух выигранных поединков.