Американский Джейк Пол бросил вызов в соцсетях бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу во втором среднем весе Саулю «Канело» Альваресу после поражения от Энтони Джошуа.

Джейк Пол globallookpress.com

«У меня сломанная челюсть после боя с Джошуа. Но в целом я в порядке, не пострадал. Дайте мне поединок с "Канело" через 10 дней, я буду готов»

Сегодня утром Джейк Пол потерпел поражение техническим нокаутом в шестом раунде в поединке с бывшим чемпионом мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа. По ходу встречи американец 4 раза побывал в нокдауне.

Для него это второе поражение при 12-ти победах на ринге. По окончании поединка с Джошуа Пол был отстранен медицинской бригадой от выступлений минимум на полтора месяца в связи с переломом челюсти.