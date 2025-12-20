Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад считает, что обладатель титула в средней категории Хамзат Чимаев мог бы успешно выступать даже в тяжелом дивизионе.

Хамзат Чимаев globallookpress.com

«Хамзат говорит, что не хочет драться с Имавовым. Это противостояние Чечни и Дагестана, здесь все очевидно. Я знаю, что Хамзат сейчас вызывает Перейру. С нетерпением жду любого из этих боев, независимо от того, какой из них состоится.

Думаю, Перейра не хочет драться с ним, потому как он уже говорит о переходе в тяжелый вес. Тогда в полутяжелом дивизионе освободится место, и там может состояться бой Иржи Прохазки против Чимаева, который тоже выглядит интересным противостоянием.

Чимаев достаточно силен, чтобы перейти даже в тяжелый вес, если бы он захотел. Мы видели, как он недавно встретил Джона Джонса на улице и перевел его на землю», — добавил Мухаммад.