Боец легчайшего дивизиона UFC Александр Топурия, брат чемпиона легкой категории Илии Топурии, бросил вызов Петру Яну.

Петр Ян (справа)
Петр Ян (справа) globallookpress.com

«Я не сомневаюсь, что Мераб вернет себе титул в легчайшем весе.  Но он сейчас не чемпион.  Давайте исключим его из списка.  Единственный соперник, кто меня интересует — это чемпион.  Мне интересен бой с Петром Яном.  Я не буду говорить, что заслуживаю этого поединка прямо сейчас, но очень хочу подраться с ним»

Топурия на сегодняшний день не входит в топ-15 легчайшего веса UFC.  Грузин дебютировал в промоушене в прошлом году и за это время уже провел два удачных поединка.

В дебютном противостоянии он одолел единогласным решением судей Колби Тикнесса.  В следующем поединке Александр оказался сильнее Бекзата Алмахана, также выиграв по очкам.