Боец легчайшего дивизиона UFC Александр Топурия, брат чемпиона легкой категории Илии Топурии, бросил вызов Петру Яну.

Петр Ян (справа) globallookpress.com

«Я не сомневаюсь, что Мераб вернет себе титул в легчайшем весе. Но он сейчас не чемпион. Давайте исключим его из списка. Единственный соперник, кто меня интересует — это чемпион. Мне интересен бой с Петром Яном. Я не буду говорить, что заслуживаю этого поединка прямо сейчас, но очень хочу подраться с ним»

Топурия на сегодняшний день не входит в топ-15 легчайшего веса UFC. Грузин дебютировал в промоушене в прошлом году и за это время уже провел два удачных поединка.

В дебютном противостоянии он одолел единогласным решением судей Колби Тикнесса. В следующем поединке Александр оказался сильнее Бекзата Алмахана, также выиграв по очкам.