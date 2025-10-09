Топовый легковес UFC Матеуш Гамрот уверен в досрочной победе над бывшим чемпионом дивизиона Чарльзом Оливейрой в очном поединке 12 октября на турнире в Рио.

Матеуш Гамрот globallookpress.com

Чарльз хочет сразиться со мной в партере, в гарде, он хочет попытаться провести болевой прием, может быть, задушить меня, провести гильотину. Он великолепен в этой позиции.

Я думаю, что на этот раз я покажу, на что способен в партере, как и в бою с Арманом Царукяном. Он тоже был борцом, и он не боялся моей борьбы. Я ожидаю того же от Чарльза.

Это будет эпичный бой на земле. Но я не хочу драться с Чарльзом пять раундов. Я хочу закончить этот бой раньше времени, так что судьи нам будут не нужны«, — добавил Гамрот.