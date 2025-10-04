Первый номер рейтинга полутяжелого веса Алекс Перейра заявил, что накажет действующего чемпиона UFC в их дивизионе Магомеда Анкалаева за его неуважение к нему.

Магомед Анкалаев и Алекс Перейра globallookpress.com

«Я хочу сказать только одно. Этот парень заплатит за все, что он сказал, и за все, что люди говорили от его имени. Он больше не сможет прятаться»

Напомним, бойцы устроили словесную перепалку на вчерашней пресс-конференции в преддверии турнира UFC 320. Также у них был конфликт в начале недели во время подготовки в UFC PI.

Перейре не нравится отношение Анкалаева к нему, который подшутил, что отправит бразильца обратно в шиномонтажку. Алекс воспринял это, как личное.