Первый номер рейтинга полутяжелого веса Алекс Перейра заявил, что накажет действующего чемпиона UFC в их дивизионе Магомеда Анкалаева за его неуважение к нему.

Магомед Анкалаев и Алекс Перейра globallookpress.com

«Я хочу сказать только одно.  Этот парень заплатит за все, что он сказал, и за все, что люди говорили от его имени.  Он больше не сможет прятаться»

Напомним, бойцы устроили словесную перепалку на вчерашней пресс-конференции в преддверии турнира UFC 320.  Также у них был конфликт в начале недели во время подготовки в UFC PI.

Перейре не нравится отношение Анкалаева к нему, который подшутил, что отправит бразильца обратно в шиномонтажку.  Алекс воспринял это, как личное.