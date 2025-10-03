У действующего чемпиона UFC в полутяжелом весе Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры случился небольшой конфликт на пресс-конференции к UFC 320 в преддверии их реванша.

Магомед Анкалаев globallookpress.com

Анкалаев: «То, что болельщики меня освистывают, не значит, что я им не нравлюсь. Причина в том, что я продолжаю побеждать их любимых бойцов, и они просто злятся на меня. Я ничего не могу с этим поделать.

Перейра стал чемпионом, потому что меня там не было, а теперь я здесь и в воскресенье поставлю точку в этом вопросе. Одолею его снова, и тогда все вопросы будут решены»

Ответ Перейры: «У меня был худший день в жизни, и это все, что он мог сделать? »

Анкалаев: «Я делал все, что хотел. Хорошо, что ты теперь готов, так что посмотрим, что будет в выходные»

«В воскресенье твой менеджер не сможет тебе помочь», — сказал Перейра, сопроводив свой комментарий фирменной репликой «Шама».

Анкалаев: «Никакого "Шамы" больше нет, мы побили его», — добавил в завершении россиянин.