Спортивный аналитик Брендан Шауб рассказал, как действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Магомедов Анкалаев вредит промоушену.

Магомед Анкалаев globallookpress.com

«Бизнес-модель UFC сейчас принесла бы больше денег от присутствия Дакоты Дитчевой в лиге, чем Анкалаев. На самом деле, Магомед вредит UFC.

Если он выйдет и снова победит Алекса Перейру, который гораздо более крупная звезда, чем он, это навредит UFC.

Симпатичная, очень талантливая и сильная девушка может принести нам больше денег, чем этот парень из Дагестана, который крут в бою, но не очень хорош в общении.

Его манера говорить немного рискованна, но он настолько хорош, что побеждает тех звезд, которые должны были бы стать лицом UFC. И это проблема», — считает Шауб.