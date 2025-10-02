Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Дрикус Дю Плесси дал прогноз на реванш Магомеда Анкалаева с Алексом Перейрой за пояс в полутяжелом дивизионе на UFC 320 в эти выходные.

Дрикус Дю Плесси globallookpress.com

«Анкалаев крупный, сильный боец, и в том первом бою у него были все ответы, чтобы победить Перейру, и он провел умный бой. Не обязательно в самом захватывающем стиле, но он провел умный бой.

Не позволяйте Перейре приблизиться к вам настолько, чтобы он мог нанести вам свои мощные удары. Я посмотрел записи тренировок Перейры перед этим боем; он выглядит устрашающе. Он выглядит злым, и мы увидим, как на него повлияло это поражение.

Он выйдет после поражения, вернулся, чтобы вернуть себе титул, этот бой станет для него решающим. И Анкалаев, конечно, теперь уверен в себе, как в чемпионе. Но в этом бою я поставлю на Перейру», — добавил Дю Плесси.