Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор сообщил, что заключил контракт на бой с Майклом Чендлером на турнире в Белом доме, запланированном в июле 2026 года.

Конор Макгрегор globallookpress.com

«Сделка заключена, все уже подписано. Конор Макгрегор будет драться в карде в Белом доме, посвященному 250-летию Америки»

Макгрегор ранее был чемпионом UFC в легком и полулегком дивизионах. В последней встрече в июле 2021 года ирландский спортсмен получил травму ноги в первом раунде и уступил Дастину Порье техническим нокаутом.

Чендлер уже дважды проиграл в 2025 году. Сначала потерпел поражение единогласным решением судей от Чарльза Оливейры в реванше, а затем был нокаутирован Пэдди Пимблеттом.