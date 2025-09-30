Легендарный легковес UFC Дастин Порье, недавно завершивший спортивную карьеру, заявил, что восходящая звезда дивизиона до 70 кг Пэдди Пимблетт пока еще не заслужил титульный бой.

Дастин Порье globallookpress.com

«Я не думаю, что победа над Майклом Чендлером, учитывая спад Чендлера и то, как проходили его бои, заслуживает боя за титул. Этого мало. Я знаю, что Пэдди хорош и люди много говорят о нем, но я бы хотел увидеть его бой еще с одним парнем из первой пятерки.

Еще одно серьезное испытание. А потом мы сможем обсудить его титульные амбиции. Мне кажется, что для Пэдди это немного поспешно, если мы говорим о нем и Топурии.

Поставьте Макса Холлоуэя на бой с Пимблеттом. Это будет интересный бой, который покажет, на каком уровне на самом деле находится Пэдди. Но для Макса есть много других интересных боев», — отметил Порье.