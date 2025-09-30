Сухроб Магомедов, тренер чемпиона UFC в полутяжелом весе Магомеда Анкалаева, не видит у Алекса Перейры ни единого шанса на успех в реванше с россиянином.

Алекс Перейра
Алекс Перейра globallookpress.com

«Алекс пойдет в клинч, будет бороться.  Почему?  Потому что в стойке у него ничего не получится.  Алекс Перейра, он ничем нас не удивит.  Ни своей работой в стойке, ни борьбой он точно не удивит.  Он ничем не удивит.  У него стандартная техника, стандартные удары.  Он старый кикбоксер.  У него нет скорости.  Мощный удар?  У Алекса есть ударная рука, но она не настолько сильна, чтобы по-настоящему вырубить вас.  И я всем говорю, что если Магомед раскроется, то удивит всех и даже сможет переиграть Перейру вчистую в стойке»

Реванш Анкалаева и Перейры пройдет 5 октября на турнире UFC 320.  Первый бой в марте закончился победой россиянина по очкам.