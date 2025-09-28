Обладатель титула UFC в легчайшей весовой категории Мераб Двалишвили уверен в своей победе нокаутом над Кори Сэндхагеном на UFC 321 5 октября.

Мераб Двалишвили
Мераб Двалишвили globallookpress.com

«Он должен знать, что я бью сильно.  Он увидит это.  Если Кори Сандхаген будет препятствовать моим тейкдаунам, я его нокаутирую.  При этом сам Кори хорош не только в одном деле.  Сэндхаген умеет многое.  Вы видели, как он нокаутировал Фрэнки Эдгара ударом с разворота.  Это было нечто.  Он нокаутировал Марлона Мораеса ударом с разворота.  Он провел болевой прием Баутисте.  Сэндхаген хитер и умен»

Мераб идет на серии из 12-ти выигранных поединков кряду.  В предыдущей встрече он одолел удушающим в реванше Шона О’Мэлли.  До этого победил по очкам Умара Нурмагомедова.