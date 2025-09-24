Перейра: Анкалаев никчемный чемпион, прячущийся у себя в комнате

Первый номер рейтинга в полутяжелом весе UFCназвал действующего обладателя титуланикчемным и трусливым чемпионом.

«Только что я выходил из раздевалки в институте UFC PI и произошло кое-что забавное. Я увидел там тренера Анкалаева. Я не стал подходить, я не видел там самого Анкалаева.

И самое забавное, что, когда я вышел из UFC PI и сел в машину, кто-то из моей команды все еще был внутри и услышал, как девушка из PI сказала Анкалаеву: можете идти, он уже ушел.

Магомед просто прятался. Они спрятали парня в маленькой комнате. Этот парень думал, что я сейчас на него наброшусь и мы начнем драться.

Я никогда не буду с ним ссориться, никогда ничего не начну. Конечно, если только он не нападет на меня. Но что это за чемпион такой? Я знаю, это грубо, но он никчемный чемпион», — добавил Перейра.