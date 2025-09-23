Дин Томас: UFC нужно избавиться от Анкалаева, обменяв его на Дакоту Дитчеву из PFL

Спортивный аналитикпредложил UFC обменять действующего чемпиона в полутяжелом весена звезду PFL, обладательницу титула в женском наилегчайшем весе.

«Мы должны понимать, что ММА — это спорт, в котором главное — звёзды. У нас в UFC проблемы со звездами.PFL подписала контракт с Дакотой Дитчевой, которая является звездой. Если всем вам нравится ММА, сделайте это ради ММА. Продайте Дакоту в UFC, ведь ей место именно здесь.UFC нужно избавиться от Анкалаева в UFC, обменяв его на Дакоту Дитчеву из PFL. Нам не нужен Анкалаев»

Дитчева в своей карьере не потерпела ни единого поражения. На счету 27-летней британки 15 побед в 15-ти поединках, 12 из них были нокаутами.